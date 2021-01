Bei der am Wochenende in Pforzheim gefunden Leiche handelt es sich um den 70-jährigen Mann, der seit Tagen vermisst wurde. Das hat nach Angaben der Polizei am Montag die Obduktion ergeben. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Die Leiche wurde am Samstag in der Nagold entdeckt.