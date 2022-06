Große Lego-Ausstellung in Bad Wildbad

per Mail teilen

Bei den ersten "Schwarzwälder Klötzlestagen" werden Eigenkreationen aus Lego mit bis zu 300.000 Steinen über Pfingsten in Bad Wildbad (Kreis Calw) gezeigt.

Vom 4. bis 6. Juni 2022 werden die Bauwerke gezeigt, die mit käuflichen Lego-Sets in der Regel nichts mehr zu tun haben.

600 Stunden Bauzeit stecken in der HMS Victory, einem Nachbau des ältesten, britischen Marine-Schiffs von 1765. Pressestelle Stadt Bad Wildbad

Ein Jahr Bauvorbereitung und 600 Stunden Bauzeit stecken zum Beispiel in der HMS Victory, einem zwei Meter langen Nachbau des ältesten, im britischen Marinedienst befindlichen Schiffs von 1765. Bekanntheit erlangte die Victory als Flaggschiff von Vizeadmiral Nelson in der Seeschlacht von Trafalgar. Heute ist sie als Museumsschiff in Portsmouth zu besichtigen. Der Berliner Erbauer gastierte mit seinem Modell bereits im Deutschen Technikmuseum.

Anschauen und selber bauen auf der Lego-Ausstellung in Bad Wildbad

Gartenlandschaft auf der großen Legoausstellung in Bad Wildbad. Pressestelle Stadt Bad Wildbad

Auch ganze Landschaften werden in Bad Wildbad aufgebaut.

Ganze Landschaften werden gezeigt auf den Klötzlestagen in Bad Wildbad. Pressestelle Stadt Bad Wildbad

Es gibt Eisenbahnen zu sehen, deren Anspruch es ist, realitätsnahen Zugbetrieb umzusetzen. Nichts stammt aus fertigen Bausätzen. Andere Lego-Fans widmen sich großen Figuren in historischer Tracht.

Dame in historischem Gewand - die Legoausstellung in Bad Wildbad ist vielfältig. Pressestelle Stadt Bad Wildbad

Und die Besucher können selbst kreativ werden. Die Hobbymodellbauer haben tausende weiße Steine dabei, mit denen selbst gebaut werden darf. Außerdem kann man Gesellschaftsspiele aus Lego ausprobieren.