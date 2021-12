Leerstehendes Hotel eingestürzt

Ein leerstehendes, altes Hotel ist gestern Abend in der Nähe des Kurparks in Bad Wildbad (Kreis Calw) in sich zusammengebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war Baufälligkeit der Grund, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es keine. Der Kreisfeuerwehrverband Calw teilte mit, dass Trümmerteile bis zu 15 Meter weit in Richtung einer Trinkhalle geflogen seien. Dabei seien einige Autos beschädigt worden. In der Trinkhalle habe zum Zeitpunkt des Einsturzes ein sogenannter Corona-Impfmarathon stattgefunden.