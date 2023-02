per Mail teilen

Berliner mit Erdbeermarmelade stapeln sich zur Fastnachtszeit in allen Bäckereien. Aber mit Fleischkäse, Senf und Marmelade gibt es sie wohl nur in Linkenheim-Hochstetten.

In Linkenheim-Hochstetten (Landkreis Karlsruhe) wurde aus dem Leberkäse-Experiment eine neue Fastnachtstradition - bereits seit drei Jahren.

SWR-Reporter Felix Zink hat den Fleischkäseberliner probiert:

Fleischkäseberliner neben Marmorkuchen

Der "Berliburger", eine Kreuzung aus Berliner und Fleischkäsebrötchen, liegt auf einem Silbertablett zwischen Marmorkuchen und Eierlikörkrapfen. Auf den ersten Blick sieht er aus, wie ein ganz normaler Berliner. Nur, dass er eben in der Mitte durchgeschnitten wurde und man dort neben Marmelade auch eine Scheibe Fleischkäse und eine Portion Senf findet.

Besonderes Angebot an Fastnacht SWR

Idee stammt von einem Kunden

Diese kulinarische Mischung klingt gewöhnungsbedürftig und für manche vielleicht auch sogar etwas abschreckend, aber in der kleinen Bäckerei hat sich dieses kulinarische Abenteuer seit Jahren etabliert. Die Kunden würden den Fleischkäseberliner jeden Fasching freudig erwarten, erzählt Bäckerin Lang.

"Manche sagen: Das geht gar nicht. Aber andere kommen deswegen immer wieder."

Die Idee stammt von einem Kunden. Der habe in einer Bäckerei in Bayern einen Fleischkäseberliner entdeckt und ihr davon berichtet. Einmal probiert, waren alle begeistert. Seit drei Jahren ist der Fleischkäseberliner nun fester Bestandteil im Faschingssortiment der Bäckerei Lang.

Fleischkäseberliner als Liebhaberstück

Und die, die sich getraut haben, ihn zu probieren, sind inzwischen richtige Liebhaber.

"Es ist einfach geil. Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, aber es schmeckt. Also ich hätte es nicht gedacht, aber es schmeckt wirklich."

Manche sind begeistert, andere skeptisch. Der Fleischkäseberliner scheint kontrovers zu sein. Eine Kundin zweifelt am Geschmack und möchte den ausgefallenen Berliner nicht kosten. Weiter hinten in der Schlange schaltet sich ein weiterer Kunde ein. Er würde gerne mal probieren. Im Magen komme am Ende eh alles zusammen.