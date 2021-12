Wie die Initiative "#seimensch" Bedürftigen in Karlsruhe hilft

per Mail teilen

Dort helfen, wo andere wegsehen: Die Initiative #seimensch aus Karlsruhe versorgt seit Beginn der Corona-Pandemie bedürftige Menschen mit Lebensmitteln.

Die Corona-Krise hat die Situation für viele wohnungslose und bedürftige Menschen nochmal dramatisch verschlechtert. Wo es vorher ohnehin schon schwierig war an eine warme Mahlzeit pro Tag zu kommen, war es im April 2020 für diese Menschen quasi unmöglich: Tafeln und Obdachlosenunterkünfte mussten geschlossen werden. Für diejenigen, die wenig Geld haben oder auf der Straße leben, war das ein wahrgewordener Albtraum. So beschreiben es auch Sandra Czepielewski und Serdar Kunduz, die gemeinsam die Initiative "#seimensch" gegründet haben. Für beide war klar: Diese Menschen darf man jetzt nicht alleine lassen und so entstand die Initiative #seimensch.

Unabhängig voneinander haben beide begonnen auf der Straße Lebensmittel an obdachlose Menschen zu verteilen. Kunduz hat sich zu Beginn auch für die Aktion der Gabenzäune stark gemacht und geholfen, sie zu organisieren. Zufällig sind sich die beiden begegnet und dann war schnell klar: sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie möchten den Menschen helfen, die durchs Raster fallen.

"Wir stehen dafür, dass wir sagen: 'Du kannst zu uns kommen, wenn du Hunger hast und dann helfen wir dir.'"

Jeder, der es braucht, ist willkommen

Egal ob Rentner, alleinerziehende Eltern, Familien oder Paare - die Menschen, die vor der Lebensmittelausgabe warten sind so unterschiedlich wie die Helfenden selbst. Kontrollen werden nicht gemacht, das dürfen sie auch gar nicht, sagt Kunduz. Aber sie kennen die meisten Menschen mittlerweile, die zur Lebensmittelausgabe kommen.

Zwei Lebensmittelausgaben pro Woche in Karlsruhe

Zwei Mal pro Woche bauen sie mit ihren rund 30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Lebensmittelausgaben in Karlsruhe auf. Im April 2020, als alles begann, sind sie mit gerade einmal vier Helfern gestartet und trotzdem seien es noch zu wenige, sagt Czepielewski. Jeden Montag verteilen sie in der Karlsruher Südstadt, jeden Samstag in der Waldstadt dann zum Beispiel Brot, Obst, Gemüse, Konserven, Gewürze, Kaffee und Tee.

Die Menschen, die vorbeikommen, um sich etwas zu essen zu holen, bekommen eine Nummer. "So sollen Streitigkeiten vermieden werden", sagt Serdar Kunduz. Kranke und behinderte Menschen kommen zu erst dran, damit sie nicht so lange warten müssen. Bis zu 120 Menschen haben laut den beiden Gründern die Lebensmittelausgabe in der Südstadt an einem Abend besucht. Die größte Herausforderung dabei ist die Organisation der Lebensmittel. Die kommen als Spende von Bäckereien, Unternehmen oder Privatpersonen.

Noch kein Ende in Sicht

Was ursprünglich als Überbrückung während Corona angedacht war, führen Czepielewski und Kunduz nun mit Herzblut weiter. Nicht nur die Lebensmittelausgabe soll durch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wachsen. Sie möchten auch weitere soziale Projekte ins Leben rufen und sich beispielsweise für Kinder und Frauen in Not einsetzen. Für beide ist klar: Sie können sich ein Leben ohne #seimensch nicht mehr vorstellen.