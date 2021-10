Lebenslange Haft wegen Mordes in Mühlacker

per Mail teilen

Ein 43 Jahre alter Mann wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann hatte gestanden, seinen 51-jährigen Geschäftspartner getötet zu haben.

Der 43-jährige Täter muss wegen Mordes an seinem Geschäftspartner lebenslänglich ins Gefängnis. Die Leiche des 51 Jahre alten Opfers war im Dezember im Kofferraum eines Autos in einem Waldstück bei Mühlacker gefunden worden. In der Urteilsbegründung war von einem "absoluten Vernichtungswillen" des Angeklagten die Rede. Der Mann verblutete durch 47 Schlag- und Stichverletzungen, die ihm mit einem Schraubenzieher und einem Hammer zugefügt wurden.

Opfer wollte dubiose Geschäfte des Angeklagten öffentlich machen

Das Motiv des Angeklagten war laut Staatsanwaltschaft zu verhindern, dass Steuervergehen ans Licht kamen. Das Opfer habe zuvor gedroht, dubiose Geschäfte des 43-Jährigen beim Finanzamt zu melden. Laut Urteil hatte der 43-Jährige über Jahre hinweg ein nicht angemeldetes Subunternehmen geführt und Steuern in Millionenhöhe umgangen. Er habe seinen Geschäftspartner - das 51-jährige Opfer - überzeugen wollen, dies nicht dem Finanzamt zu melden - offenbar vergeblich.

Mitangeklagte Lebensgefährtin freigesprochen

Die mitangeklagte Lebensgefährtin des Angeklagten wurde freigesprochen. Für einen gemeinsamen Mordplan gebe es keine Beweise, so das Gericht.