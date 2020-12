Tiny Houses, kleine Häuser werden in den letzten Jahren immer beliebter, Schon Peter Lustig lebte reduziert in einem Bauwagen, man könnte ihn als Vorreiter der Tiny House Bewegung in Deutschland bezeichnen. In Karlsruhe gibt es gleich einen ganzen Verein der sich mit dem Thema beschäftigt. Stefan Fritz ist Vorstand beim Tiny House für Karlsruhe e.V. und lebt seit zwei Jahren in einem der kleinen Häuser. SWR 4 Reporter Tobias Zapp hat ihn getroffen: