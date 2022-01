per Mail teilen

Die landeseigene L-Bank mit Sitz in Karlsruhe hat im vergangenen Jahr in Baden-Würtemberg Unternehmen mit 9,5 Milliarden Euro gefördert. Die Gesamtförderung sei erneut gestiegen, vor allem wegen der Finanzhilfen zum Ausgleich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, teilte Vorstandschefin Edith Weymayr in Karlsruhe mit. Im Jahr 2020 hatte das Fördervolumen 6,3 Milliarden Euro betragen. Ein Schwerpunkt des Instituts ist die Unterstützung des Mittelstands.