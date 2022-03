Flugzeug löst lauten Knall aus

Im Großraum Karlsruhe sowie weiten Teilen Baden-Württembergs war am frühen Freitagnachmittag ein lauter Knall zu hören. Wie die Deutsche Flugsicherung in Karlsruhe bestätigte, wurde der Knall durch mindestens ein Flugzeug ausgelöst. Es habe sich um einen Überschallknall gehandelt, so ein Sprecher. Was für ein Flugzeug diesen Knall ausgelöst hat, konnte er nicht sagen. Beobachter hatten vermutet, dass es sich um einen Eurofighter gehandelt haben könnte. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in Berlin bislang nicht. Vor allem im Land- und Stadtkreis Karlsruhe sowie dem Enzkreis war der Knall nicht nur zu hören, sondern sorgte für starke Erschütterungen.