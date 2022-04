Urteil: Lange Haftstrafen für tödlichen Angriff auf Senior

per Mail teilen

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 66-Jährigen in Pforzheim müssen zwei Männer für acht und neun Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Karlsruhe verurteilte die beiden Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die 33 und 37 Jahre alten Angeklagten hatten den Rentner im November 2020 im Pforzheimer Laubgässchen angegriffen. Nach Überzeugung des Gerichts stieß einer von ihnen den Mann zu Boden, der andere trat drei oder viermal gegen Kopf und Hals. Das Opfer erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Vorsitzende Richter sprach in der Urteilsbegründung von einer gemeinschaftlichen, koordinierten und überfallartigen Aktion. Das Motiv sei im Prozess aber nicht geklärt worden. Daher bleibt das Urteil auch unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die von einem versuchten Raub ausgegangen war. Beide Angeklagten hatten sich in der Verhandlung gegenseitig beschuldigt.