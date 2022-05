Bauarbeiten auf der A5: Langer Stau zwischen Bruchsal und Ettlingen

per Mail teilen

Derzeit wird auf der A5 zwischen dem Karlsruher Dreieck und Ettlingen eine Autobahn-Großbaustelle eingerichtet. Das sorgte am Dienstagmorgen bereits für einen bis zu zehn Kilometer langen Stau in Richtung Süden. Für die Bauarbeiten wird der Verkehr teilweise auf die Gegenfahrbahn geleitet. Die Hauptarbeiten beginnen am kommenden Montag. Die Fahrbahn bei Karlsruhe-Rüppurr wird dann auf einer Länge von 3,9 Kilometern aufwändig saniert. Auch ein Teil der Zufahrt auf die A8 im Karlsruher Dreieck wird erneuert. Für die Bauarbeiten wird die Anschlussstelle Karlsruhe-Rüppurr teilweise gesperrt.