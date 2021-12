Lange Haftstrafe und Sicherungsverwahrung wegen sexuellem Kindesmissbrauch

Ein 60-jähriger Mann ist vom Landgericht Karlsruhe zu einer Gefängnisstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann vier Kinder sexuell missbraucht hat. Bereits 2019 war der Mann in dem Fall verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte dieses jedoch wegen Mängel in der Beweisführung aufgehoben. Nun wurde der 60-jährige in dem Fall erneut verurteilt. Nach Angaben des Gerichts habe der Mann auf den Philippinen Geschlechtsverkehr mit vier Minderjährigen gehabt. Das Alter der Kinder sei ihm dabei bekannt gewesen. Die Kammer kam zudem zu der Einschätzung, dass von dem Mann auch nach der elfjährigen Haft eine Gefahr ausgehen wird und hat daher eine Sicherheitsverwahrung im Anschluss an die Haftstrafe angeordnet. Der Mann sitzt aktuell bereits im Gefängnis wegen eines Urteils von 2014, bei dem es ebenfalls um den sexuellen Missbrauch von Kindern ging.