Im Prozess wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung in Malsch ist am Donnerstag vor dem Karlsruher Landgereicht eine hohe Haftstrafe gefordert worden. Angeklagt ist ein 88-Jähriger aus Malsch. Die Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Freiheitsstrafe unter anderem wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung. Die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe nicht über fünf Jahren. Der 88-jährige Mann wird beschuldigt, im März dieses Jahrs die Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Malsch und seinen Schwiegersohn mithilfe von Benzin angezündet zu haben. Vorausgegangen war ein langjähriges Zerwürfnis zwischen dem 88-Jährigen, seiner Tochter und deren Ehemann. Den Brand streitet der Angeklagte nicht ab, die Mordabsicht aber schon. Das Urteil wird nächsten Dienstag erwartet.