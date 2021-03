In acht von zehn Wahlkreisen haben die Grünen die Direktmandate geholt, auch in Pforzheim. Es gab historische Ergebnisse und dramatische Einbrüche. Hier gibt's den Überblick über die Ergebnisse und Reaktionen nach der Wahl.

Das war die Wahl aus dem SWR Studio Karlsruhe

23:44 Uhr

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Enz: Stefanie Seemann (Grüne) bleibt im Landtag

23:20 Uhr

Stefanie Seemann (Grüne) konnte ihr Direktmandat behalten und den Vorsprung zu ihrem Herausforderer Philippe Singer (CDU) etwas ausbauen. Im Vergleich zur letzten Wahl 2016 legte sie um vier Prozentpunkte zu und bleibt mit 30,9 Prozent der Stimmen die Abgeordnete für den Wahlkreis Enz.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Baden-Baden: Grüne setzen sich durch

23:12 Uhr

Das Wahlergebnis von 2016 wiederholt sich: auch bei diesen Landtagswahlen liegen die Grünen vor der CDU. Hans-Peter Behrens konnte sein Direktmandat verteidigen, er setzte sich mit 32,6 Prozent der Stimmen durch. Die CDU verliert.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Calw: Thomas Blenke (CDU) verteidigt Direktmandat

22:57 Uhr

Hauchdünn, aber geschafft: Im Wahlkreis Calw konnte CDU-Kandidat Thomas Blenke in einem Kopf-an-Kopf-Rennen sein Direktmandat verteidigen - trotz Verlusten. Die Grünen folgen ihm dicht und kommen auf Platz 2.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Bretten: Andrea Schwarz (Grüne) baut Vorsprung aus

22:48 Uhr

Während es 2016 für Andrea Schwarz von den Grünen nur ganz knapp gereicht hat, zieht sie nun mit großem Vorsprung als Abgeordnete für den Wahlkreis Bretten in den baden-württembergischen Landtag ein. 4,5 Prozentpunkte legte sie im Vergleich zur letzten Wahl zu, 4,2 Prozentpunkte verlor die CDU, so dass Schwarz nun neun Prozentpunkte Vorsprung vor der CDU hat. Klarer Verlierer ist auch hier die AfD mit einem Minus von 7,3 Prozentpunkten.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Ettlingen: Grüne folgen dem Landesergebnis

22:43 Uhr

Deutliches Ergebnis auch im Wahlkreis Ettlingen: Barbara Saebel (Grüne) kommt auf 33,5 Prozent, Christine Martin-Neumann (CDU) erreicht 24,2 Prozent. Auch hier büßen die Christdemokraten ein. Deutliche Verluste muss auch die AfD hinnehmen, sie verlieren 4,6 Prozent der Stimmen.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Rastatt: Grün bleibt vorne

22:40 Uhr

Der Landestrend spiegelt sich auch im Wahlkreis Rastatt wider: Grün legt zu, AfD und SPD sind die klaren Verlierer. Thomas Hentschel (Grüne) kann mit 30,4 Prozent der Stimmen souverän sein Direktmandat behalten.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Bruchsal: CDU behält Direktmandat

22:26 Uhr

Bis zum Ende der Auszählung haben sich Grün und Schwarz im Wahlkreis 29 Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Am Ende hatte der CDU-Kandidat Ulli Hockenberger knapp die Nase vor der Grünen-Herausforderin Nicole Heger. Hockenberger holte bereits 2016 das Direktmandat, davor war er 14 Jahre lang Bürgermeister von Bruchsal.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Karlsruhe I: Grüne landen bei fast 40 Prozent

22:21 Uhr

Ute Leidig von den Grünen schafft es im Wahlkreis Karlsruhe I auf fast 40 Prozent der Stimmen. Sie konnte damit im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren ein Stimmen-Plus von 2,9 Prozent einfahren. Die CDU rutscht ab auf 17,5 Prozent, das sind fast vier Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl.

Vorläufiges Endergebnis für den Wahlkreis Karlsruhe II: Grüne als großer Gewinner

22:04 Uhr

Auch im Wahlkreis Karlsruhe II sind die Grünen die klaren Gewinner, ihr Kandidat Alexander Salomon holt 38,64 Prozent der Stimmen, Katrin Schütz von der CDU folgt damit weit abgeschlagen bei 18,4 Prozent. Die SPD erreicht mit Meri Uhlig 12 Prozent - auch die Sozialdemokraten müssen damit Verluste hinnehmen.

Kopf-an-Kopf-Rennen und klare Sieger in Bruchsal, Bretten und Ettlingen

21:34 Uhr

Bis zum Ende der Auszählung haben sich Grüne und CDU in Bruchsal ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. In Bretten und Ettlingen waren die Ergebnisse etwas klarer. SWR-Reporter Heiner Kunold fasst die Ergebnisse zusammen:

Karlsruher OB Mentrup plädiert für Koalition mit SPD

21:15 Uhr

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) plädiert stark für eine Regierungskoalition mit der SPD. Die letzte grün-rote Koalition habe er als sehr innovativ erlebt.

Vorläufiges Endergebnis für Pforzheim: Grün gewinnt mit Abstand

20:54 Uhr

Klarer Verlierer in Pforzheim ist die AfD. Sie verliert mehr als acht Prozentpunkte und landet nur auf dem vierten Platz. Der Gewinner im Wahlkreis Pforzheim ist Felix Herkens (Grüne). Der 25-Jährige landet deutlich vor der CDU und einer starken FDP.

Heftige Niederlage für Staatssekretärin Schütz (CDU) in Karlsruhe

20:27 Uhr

Die baden-württembergische Wirtschafts-Staatssekretärin Katrin Schütz (CDU) hat in ihrem Wahlkreis Karlsruhe II eine krachende Niederlage erlitten. Alexander Salomon (Grüne) verteidigte sein Direktmandat mit großem Abstand. Salomon bekam 38,6 Prozent der Stimmen, Schütz holte 18,4 Prozent. 2016 holte sie noch 21 Prozent, auch da bekam Salomon das Direktmandat.

Knappe Sache im Wahlkreis Bruchsal: CDU verteidigt Direktmandat

20:16 Uhr

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen hat Ulli Hockenberger (CDU) sein Direktmandat im Wahlkreis Bruchsal verteidigt. Er bekam 27,1 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin Nicole Heger (Grüne) bekam 26,3 Prozent, ein Unterschied von 601 Stimmen. Auf Platz drei liegt die AfD. Die Auszählung der Wahlergebnisse sei bis zum Schluss ein Krimi gewesen, erklärte Hockenberger dem SWR. Was ihm den Wahlkampf auf der Zielgeraden so erschwert hat, erklärt Christdemokrat Hockenberger im Video.​

Grüne behalten Direktmandat in Bretten mit großem Vorsprung

20:04 Uhr

Die Grünen-Kandidatin Andrea Schwarz behält ihr Direktmandat im Wahlkreis Bretten. Sie bekam 32 Prozent der Stimmen, ihr CDU-Herausforderer Ansgar Mayr nur 23 Prozent. Bei der letzten Wahl 2016 fiel das Ergebnis deutlich knapper aus: Damals holten die Grünen 27,5, die CDU 27,2 Prozent.

Pforzheim ist keine AfD-Hochburg mehr

19:55 Uhr

Die AfD hat in Pforzheim ihr Direktmandat verloren. Klarer Wahlsieger ist Felix Herkens von den Grünen mit 25,4 Prozent. Somit wird aus der einstigen AfD-Hochburg ein grüner Wahlkreis. Mit so einem Ergebnis hätte selbst Herkens nicht gerechnet.

FDP-Spitzenkandidat Rülke ist optimistisch

19:38 Uhr

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke (Wahlkreis Pforzheim) zeigt sich nach den ersten Prognosen optimistisch: "Ich glaube, dass unser Corona-Kurs und die Themen, die wir im Wahlkampf gefahren haben, ankommt", sagte Rülke gegenüber dem SWR. Nach Prognosen von ARD und ZDF konnte sich die FDP von 8,3 Prozent vor fünf Jahren und kann mit 10,7 bis 11,5 Prozent rechnen.

IHK Nordschwarzwald hofft auf schnelle Koalitionsverhandlungen

19:29 Uhr

Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald, Claudia Gläser, hofft darauf, dass zügig eine Koalition gebildet werde. Außerdem solle die Regierung ihre Arbeit zeitnah aufnehmen. Gläser weiter: "Ich erwarte von ihr, dass sie die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Land weiter sichert und ausbaut."

FDP-Kandidat Christian Jung freut sich über das gute Ergebnis seiner Partei

19:17 Uhr

FDP-Kandidat Christian Jung aus dem Wahlkreis Bretten (Kreis Karlsruhe) freut sich über das gute Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl. Gleichzeitig wird er das Direktmandat in seinem Wahlkreis nach derzeitigem Auszählungsstand nicht bekommen. Hier liegen die Grünen mit 31 Prozent weit vorne.

AfD-Kandidat Grimmer verliert Pforzheimer Direktmandat

19:08 Uhr

Der Pforzheimer AfD-Kandidat Bernd Grimmer hat nach aktuellem Stand der Auszählung sein Direktmandat verloren. Aktuell liegt Grimmer bei 16,4 Prozent der Stimmen (Stand 19:06 Uhr) und damit auf dem vierten Platz hinter den Grünen (25,3 Prozent), der CDU (20 Prozent) und der FDP mit Hans-Ulrich Rülke (16,5 Prozent).

Rülke: Wahlergebnis ist Auftrag zum Mitregieren

18:43 Uhr

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke, der für den Wahlkreis Pforzheim antritt, interpretiert das gute Wahlergebnis seiner Partei als Auftrag zum Mitregieren. Im ZDF sagte Rülke: "Die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wollen die FDP wieder in der Regierung sehen." Nach der ersten Hochrechnung (Stand 18:36 Uhr) holt die FDP 11,3 Prozent, das ist ein Plus von drei Prozentpunkten.

11,5 Prozent in der ersten Prognose. Das wäre das beste Ergebnis seit 1968 und der stärkste Zuwachs aller Parteien. Nun...Posted by Hans-Ulrich Rülke on Sunday, March 14, 2021 Hans-Ulrich Rülke, Facebook

Brettener FDP-Kandidat Christian Jung zum Ergebnis

18:27 Uhr

FDP-Kandidat Christian Jung aus Bretten freut sich auf Twitter über das gute Ergebnis seiner Partei.

11,5 Prozent! Tolle Prognose für die Freien Demokraten in Baden-Württemberg und die größten Zuwächse aller Parteien! Das wird aus verschiedenen Gründen ein spannender Abend. #ltwbw21 @FDPBW https://t.co/7261tGlt74 Christian Jung, Twitter, 14.3.2021, 18:09 Uhr

Wahlbeteiligung in Karlsruhe niedriger als 2016

18:18 Uhr

Die Wahlbeteiligung in Karlsruhe liegt nach ersten Prognosen deutlich unter der vor fünf Jahren. Besonders hoch war allerdings die Briefwahl-Beteiligung. In Karlsruhe rechnet die dortige Wahlleiterin mit deutlich weniger Stimmabgaben als vor fünf Jahren - da lag die Wahlbeteiligung bei fast 70 Prozent. Während heute Morgen nur wenige Menschen ihre Stimme abgaben, hätten auch am Nachmittag – anders als erwartet – weniger Menschen den Weg ins Wahllokal auf sich genommen. Die Anträge auf Briefwahl waren im Stadtkreis Karlsruhe allerdings mehr als doppelt so hoch wie bei der letzten Landtagswahl. Auch in Bruchsal und Pforzheim gab es eine sehr hohe Briefwahlbeteiligung. Vor Ort in den Wahllokalen verlief die Stimmabgabe nach ersten Angaben eher schleppend.

Wahl-Prognose: Historisches Tief für CDU

18:00 Uhr

Die Grünen bleiben in Baden-Württemberg laut Prognose stärkste Kraft und kommen auf 31 Prozent der Stimmen. Die CDU landet in einem historischen Tief und kommt auf 23 Prozent. AfD, SPD und FDP liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz. Die Linke verfehlt laut Prognose den Einzug in den Landtag: Sie kommt auf 3,5 Prozent. Die Freien Wähler liegen bei 3 Prozent.

Wir informieren Sie über die Landtagswahl 2021

17:51 Uhr

Wahllokale noch eine Stunde geöffnet

17:00 Uhr

Wer's noch nicht getan hat, hat ab jetzt noch eine Stunde Zeit, seine bzw. ihre Stimme abzugeben, die Wahllokale in Baden-Württemberg sind noch bis 18 Uhr offen. Um 18 Uhr gibt es eine erste Wahl-Prognose. Im Anschluss werden nach und nach die ersten Ergebnisse eintreffen. Sobald ein Wahlkreis sein vorläufiges Endergebnis der Landeswahlleitung meldet, erscheint es auf unserem Wahl-Ergebnisportal.

Trend zur Briefwahl auch in der Region Karlsruhe und Baden-Baden

16:24 Uhr

Auch in der Großregion Karlsruhe bestätigt sich der landesweite Trend zu Briefwahl. Allein in den beiden Karlsruher Wahlkreisen wurden mehr als 88.000 Briefwahlanträge gestellt. Das sind mehr als doppelt so viele als bei der letzten Landtagswahl 2016. Auch in Baden-Baden gibt es mit 34 Prozent Anteil einen klaren Trend zur Briefwahl. Es wird damit gerechnet, dass landesweit jeder zweite seinen Wahlschein zu Hause ausfüllt und nicht im Wahllokal. Im Jahr 2016 hatte etwa jeder fünfte Wähler (21 Prozent) bei der Landtagswahl seine Stimme auf dem Postweg abgegeben.

Wie schneidet die AfD in Pforzheim ab?

15:54 Uhr

Bei der Landtagswahl 2016 hat die AfD in Pforzheim ein Rekordergebnis eingefahren und das Direktmandat geholt. Im Stadtteil Buckenberg-Haidach stimmten sogar 43,2 Prozent für AfD-Kandidat Bernd Grimmer. Ob der Landtagsabgeordnete seinen Erfolg heute wiederholen kann, ist offen.

Wahlbeteiligung in Karlsruhe vergleichbar mit 2016

15:19 Uhr

In Karlsruhe zeichnet sich bei der baden-württembergischen Landtagswahl eine ähnliche Wahlbeteiligung wie vor fünf Jahren ab. Nach Angaben von Wahlamtsleiterin Edith Wiegelmann-Uhlig hatten bis 14 Uhr 33,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sei mit dem entsprechenden Zwischenstand der Landtagswahl 2016 vergleichbar, so die Wahlamtsleiterin. In Karlsruhe gibt es rund 205.000 Wahlberechtigte. Am Vormittag hatten die Wahlämter im Land noch von einem schleppenden Start gesprochen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

SPD will mehr Diversität im Landtag erreichen

14:13 Uhr

Der baden-württembergische Landtag ist derzeit alles andere als divers. Von 144 Abgeordneten sind nur 37 Frauen, gerade mal ein Viertel. Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind die Ausnahme, genauso junge Menschen. Die Mehrheit der Abgeordneten ist zwischen 51 und 65 Jahre alt. Das soll sich ändern, finden zwei SPD-Kandidatinnen: Meri Uhlig aus Karlsruhe und Aisha Fahir, die für den Wahlkreis Ettlingen antritt.

Verhaltener Auftakt in den Wahllokalen

13:30 Uhr

Bei Kälte und Schmuddelwetter hat sich der Andrang in den Wahllokalen landesweit in Grenzen gehalten. Insgesamt sind in Baden-Württemberg rund 7,7 Millionen Bürger aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Nach Angaben der Wahlämter kamen die Wählerinnen und Wähler beispielsweise in Karlsruhe und Baden-Baden am Vormittag nur zögerlich zu den Urnen. Nach Einschätzung von Experten dürfte dies nicht nur am unwirtlichen Wetter, sondern auch an der hohen Zahl der Briefwähler liegen. Diese lag landesweit laut einer Umfrage schon vor einer Woche über der Zahl der letzten Landtagswahl.

Zweikampf zwischen Grün und Schwarz in Karlsruhe

12:23 Uhr

In Karlsruhe gibt es ein ganz besonderes Duell: Bei der letzten Landtagswahl 2016 hat die CDU beide Direktmandate an die Grünen verloren. Zwei der damaligen Kandidaten, nämlich Katrin Schütz (CDU) und Alexander Salomon (Grüne) treten nun wieder gegeneinander an. Wie geht das Duell dieses Mal aus? Oder freut sich vielleicht ein glücklicher Dritter? Das wird spannend, heute Abend.

FDP-Spitzenkandidat Rülke geht am Vormittag zur Wahl

11:45 Uhr

Der Spitzenkandidat der baden-württembergischen FDP Hans-Ulrich Rülke ist am Vormittag in Pforzheim wählen gegangen. Im Wahllokal in der Bruder-Klaus-Begegnungsstätte gab der 59-Jährige seine Stimme für die Landtagswahl ab.

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke gibt seine Stimme ab SWR

Wie geht Wählen in Corona-Zeiten?

8:31 Uhr

Wie schon bei den zurückliegenden Wahlen in Corona-Zeiten gibt es auch heute ein paar Besonderheiten. Im Wahllokal muss man eine medizinische Maske tragen, also eine OP-Maske oder FFP2-Maske. Außerdem sollte man natürlich Abstand halten. Wer Erkältungssymptome hat oder in den letzten zehn Tagen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, darf das Wahllokal nicht betreten. Wer kurzfristig krank wird oder spontan in Quarantäne muss, kann aber noch am Wahltag selbst bis 15 Uhr Briefwahl beantragen.

Die Wahllokale öffnen

8:00 Uhr

Guten Morgen, es ist der 14. März 2021 und in Baden-Württemberg öffnen jetzt die Wahllokale für die Landtagswahl. Wer noch nicht per Briefwahl sein Kreuzchen gemacht hat, hat noch bis 18 Uhr Zeit, sein Wahllokal zu besuchen.