Einen Tag nach dem Festakt zum 70-jährigen Bestehen Baden-Württembergs treffen sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras und die Landesvereinigung Baden in Europa zu einem klärenden Gespräch. Die Begegnung finde am 5. Mai in Karlsruhe statt, sagte der Vereinsvorsitzende Peter Koehler. Hintergrund ist der Streit um eine andere Veranstaltung zum Landesjubiläum, an der keine badischen Organisationen beteiligt sind.