Landtagspräsidentin trifft sich mit Landesvereinigung Baden

Die baden-württembergische Landtagespräsidentin Muhterem Aras (Grüne) ist am Donnerstag in Karlsruhe, um sich mit der Landesvereinigung Baden in Europa zu versöhnen. Die Landesvereinigung Baden in Europa hatte kritisiert, dass nur württembergische Organisationen an einer Veranstaltung zum 70. Geburtstag von Baden-Württemberg beteiligt seien. Um 11 Uhr am Vormittag wollen sich die Beteiligten im Karlsruher Rathaus treffen und über die Situation sprechen. Grund für die Kritik war die Veranstaltung "Wer wir sind! Wer sind wir?" am 27. April in Stuttgart anlässlich des Landesjubiläums. Der Landtag und die Landeszentrale für politische Bildung sowie der Schwäbische Heimatbund hatten dazu eingeladen. Die Landesvereinigung Baden in Europa hatte daraufhin kritisiert, dass keine Badischen Vertreter eingeladen wurden und schickten einen Brief an die Landtagspräsidentin. Die erwiderte den Brief mit Bedauern und schlug ein Treffen mit der Landesvereinigung Baden in Europa vor.