Nach und nach zerlegen Bagger in einer Höhe von über 60 Metern das einstige Hochhaus. Während das alte Gebäude Schritt für Schritt verschwindet, wächst am Boden bereits der Neubau.

Es ist das bislang größte Bauprojekt des Landkreises Karlsruhe: Das alte Landratsamt in der Innenstadt wird abgerissen. Auf über 60 Metern Höhe werden hier seit wenigen Wochen die einzelnen Stockwerke Stück für Stück abgetragen.

Aufzug bringt Bauarbeiter auf über 60 Meter Höhe

Mit einem Aufzug an der Außenseite des Gebäudes kommen die Mitarbeiter vermutlich zur höchsten Baustelle über den Dächern von Karlsruhe. 360 Grad Blick über die Stadt inklusive. Dort brechen sie mit Bagger und Presslufthammer die Bodenplatte auf. Ein Wasserschlauch sorgt dafür, dass kein Staub aufgewirbelt wird. Dass hier einmal das Landratsamt Karlsruhe mit vollständiger Fassade und Glas stand, ist kaum vorstellbar.

Der Aufzug zur höchsten Baustelle in Karlsruhe: So kommen die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz auf dem Landratsamt. SWR

Während das alte Landratsamt von oben nach unten Schritt für Schritt abgetragen wird, wird unten an anderer Stelle das neue Landratsamt bereits teilweise aufgebaut. "Karla" soll es heißen und 2028 fertig sein, so die Verantwortlichen.

Abriss Landratsamt Karlsruhe: Stockwerk für Stockwerk

Ein Hochhaus mitten in der Innenstadt abzureißen, geht nicht einfach per Knopfdruck. Im Fall des Landratsamts in Karlsruhe kam eine Sprengung nicht in Frage, auch wenn sie schneller gewesen wäre. Das Gebäude war zu stark mit Schadstoffen belastet, meint Ragnar Watteroth, Finanzdezernent des Landkreises Karlsruhe. Deshalb war auch eine Sanierung unmöglich.

Baustelle in luftiger Höhe: Ein Bagger steht auf der obersten Etage des Landratsamts in Karlsruhe. SWR

So waren beispielsweise die Stahlträger des Gebäudes mit Blei überzogen. Die belasteten Bauträger sind laut Watteroth jedoch fachgerecht entsorgt worden. Mittlerweile steht nur noch das Betonstahlgerippe, das keine Gefahr für die Mitarbeitenden darstellt. Wer hier oben arbeiten will, sollte schwindelfrei sein. Baustellenmitarbeiter Kastriot Sali hat sich mittlerweile an die Höhe gewöhnt: "Vielleicht war es am Anfang ein bisschen komisch, aber jetzt macht es uns nichts aus!“

Das Landratsamt in Karlsruhe von oben. SWR

Landratsamt Karlsruhe: Abriss dauert pro Etage zwei Wochen

Um eine Etage abzutragen, werden rund zwei Wochen benötigt, erläutert Finanzdezernent Watteroth. Dann sei man wieder einen Stock weiter, rund vier Meter nach unten gekommen. Beim Abriss der ersten, also der obersten Etage hätten die Arbeiten mit drei Wochen etwas länger gedauert. Bisher befinde man sich im Zeitplan – bis Ende des Jahres soll das Hochhaus fertig abgerissen sein.

Neues Landratsamt kostet knapp 400 Millionen Euro

Das neue Landratsamt soll das höchste Holz-Hochhaus Baden-Württembergs werden. Mit 90 Metern soll es sogar 20 Meter höher als das alte Gebäude sein. Die Kosten belaufen sich auf knapp 400 Millionen Euro. Mit einer Solar-Anlage auf dem Dach soll es in seiner Energieversorgung klimaneutral betrieben werden – ein Hochhaus für die Zukunft also.

