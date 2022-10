Mehr Wohnraum, aber nicht mehr Geld - Landräte sind unzufrieden

per Mail teilen

Die Landräte aus Rastatt und Karlsruhe sind unzufrieden mit den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels in Berlin. Sie sehen das Angebot von Bundesinnenministerin Nancy Faeser skeptisch.

Nancy Faeser (SPD) hat am Dienstag in Berlin mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen über die Bewältigung des Flüchtlingsaufkommens beraten. Die Ministerin bot den Kommunen an, zusätzlich 56 Bundesimmobilien mit insgesamt 4.000 Plätzen zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.

"Unsere Maßnahmenvorschläge finden wir nicht wieder, die stattdessen angebotenen Lösungen sind für unsere Situation unzutreffend."

Rastatter Landrat: "Tropfen auf den heißen Stein"

Das Angebot entlaste nur sehr wenige Kommunen, weil solche Gebäude hauptsächlich in größeren Städten zur Verfügung stünden, erklärte der Rastatter Landrat Christian Dusch. Für kleinere Gemeinden sei dies keine Hilfe. Auch die 4.000 Plätze seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein der Landkreis Rastatt hätte in diesem Jahr schon 2.000 Flüchtlinge aufgenommen. Die Bürgermeister und Christian Dusch hatten sich Ende September mit einem Brandbrief an die Innenministerin gewandt.

Mehr Geld für die Kommunen? Entscheidung auf November verschoben

Kritisiert wurde auch die aufgeschobene Entscheidung über zusätzliche Finanzhilfen. Diese soll laut Bundesinnenministerin in einer Bund-Länder-Runde im November fallen. Dies sei zu spät, so Landrat Dusch. Dieser Meinung schließt sich auch der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) an. Die Kosten für Flüchtlinge würden jetzt anfallen und weiter ansteigen.

Kritik auch aus Karlsruhe und dem Enzkreis

Der Landrat des Enzkreises, Bastian Rosenau (Freie Wähler) erklärte, die Verabredungen beim heutigen Flüchtlingsgipfel seien ein erster Schritt, um den akuten Druck zumindest ein wenig zu reduzieren, so Rosenau. Man rechne aber mit weiter steigenden Zahlen an Geflüchteten. Der Bund müsse sich hier finanziell deutlich mehr engagieren, so Rosenau.