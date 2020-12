per Mail teilen

Die Landkreise der Region haben ihre Haushalte für das Jahr 2021 verabschiedet. Sie sind von Corona aber auch Investitionen und Schulden gekennzeichnet.

Landkreis Rastatt mit Einbruch der Gewerbesteuer

Der Haushalt des Landkreises Rastatt für das kommende Jahr hat ein Volumen von rund 267 Millionen Euro. Erstmals seit vielen Jahren rutscht das Gesamtergebnis von zuletzt plus fünfeinhalb Millionen Euro mit rund einer halben Million Euro ins Minus. Das liegt vor allem an den Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie.

Der Landkreis wird im kommenden Jahr mit rund 9,2 Millionen Euro nur in etwa die Hälfte der Vorjahressumme investieren. Wichtige Punkte sind hierbei der ÖPNV, die Sanierung von Gebäuden und Straßen, sowie der Breitbandausbau. Die Kreisumlage soll nicht erhöht werden. Neue Schulden will der Landkreis für das kommende Jahr nicht aufnehmen.

Enzkreis muss ein Minus von sieben Millionen Euro verkraften

Der Enzkreis hat seinen Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Der Etat ist in vielen Bereichen von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Schon die absolute Rekordzeit von gerade mal elf Minuten bis zur Abstimmung zeigte, wie stark Corona beim Haushalt mitspielt. Um die Sitzung in der Remchinger Kulturhalle auf das Nötigste zu beschränken, hatten alle Fraktionen auf den mündlichen Vortrag ihrer Reden verzichtet.

Ein Loch von sieben Millionen Euro im Haushalt galt es zu stopfen – auch weil durch Corona die Sozialausgaben gestiegen sind. Das soll vor allem durch höhere Kredite als ursprünglich geplant ausgeglichen werden. Die Kreisumlage soll nach dem Willen der Kreisräte nur mäßig steigen – auch die Gemeindekassen litten unter den Corona-Folgen, hieß es. Insgesamt umfasst der Kreisetat Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 250 Millionen Euro.

Landkreis Calw investiert in Bildung, Straßen und Infrastruktur

Krankenhäuser, Bildung und Kreisverwaltung - in diesen Bereichen will der Kreis Calw im kommenden Jahr mehrere Millionen Euro investieren. Im Haushalt, der am Montagabend verabschiedet wurde sind jeweils fünf Millionen Euro für die Erweiterung des Landratsamtes und den Straßenbau vorgesehen, fast drei Millionen für die digitale Ausstattung der Schulen. Eine erhöhte Kreisumlage soll viereinhalb Millionen Euro mehr Einnahmen bringen. Insgesamt umfasst der Kreisetat rund 205 Millionen Euro.