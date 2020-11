per Mail teilen

Die Landkreise Karlsruhe und Rastatt rüsten sich für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. Sollte die Krankheit hier nachgewiesen werden, sei man sofort handlungsfähig.

In Rastatt haben sich Verantwortliche des Amtes für Veterinärwesen und des Forstamtes bereits mehrfach zu Gesprächen getroffen. Auch in Karlsruhe könne man jederzeit ein entsprechendes Krisenzentrum bilden, hieß es von Seiten der Landkreisbehörde.

Land will mobile Krisenstäbe einrichten

Das Ministerium für Ländlichen Raum Baden-Württemberg hat verfügt, dass im Falle eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest zügig ein Krisenstab in mobilen Containern einsatzbereit sein muss. Die Teams sollen dann mindestens für anderthalb Jahre im Einsatz bleiben.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Virusinfektion bei Haus- und bei Wildschweinen. Für den Menschen ist sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährlich. Laut agrarheute sind in Deutschland bisher über 130 Fälle bekannt geworden, überwiegend in Brandenburg. Auch in Belgien hat es im vergangenen Jahr mehrere Fälle der hochansteckenden Schweinekrankheit gegeben.

Umfangreiche Einschränkungen bei einem Seuchenausbruch

Bei einem Ausbruch der Schweinepest in Baden-Württemberg muss unter anderem mit Absperrmaßnahmen im betroffenen Gebiet gerechnet werden. Landwirtschaftliche Betriebe müssen sich auf Produktionsverbote einstellen. Transporte von Hausschweinen sind in betroffenen Gebieten nicht mehr erlaubt. Sollte ein landwirtschaftlicher Betrieb betroffen sein, müssen die Hausschweine gekeult werden.