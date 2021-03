Die inzidenzbezogenen Öffnungspläne für den Einzelhandel sorgen für Kritik. In Baden-Baden befürchtet man beispielsweise einen Einkaufstourismus aus dem gesamtem Umland.

Ab Montag darf in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 der Einzelhandel wieder öffnen. Bei Inzidenzen über 50 ginge das nur mit Termin. Was die einen freut, löst bei den anderen Befürchtungen aus. In Baden-Baden beispielsweise könnte es zu einem "Einkaufstourismus" kommen.

Der Stadtkreis Baden-Baden mit einer Inzidenz von unter 50 ist nämlich vom Landkreis Rastatt umschlossen. Dort sind die Corona-Zahlen deutlich höher, Tendenz steigend.

"Es geht um eine Vermeidung von Insellösungen, aber man möchte trotzdem etwas ermöglichen. [...] Ich hoffe, dass die Inzidenzen insgesamt runtergehen." Margret Mergen (CDU), Oberbürgermeisterin von Baden-Baden

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigte den möglichen Flickenteppich der Lockerungen. Sollte es zu einem Einkaufstourismus kommen, müsse man die Notbremse ziehen. Die Landkreise sollten sich zudem mit ihren Nachbarn absprechen.

IHK Nordschwarzwald: Lockerung führt zu Wettbewerbsverzerrung

Auch in Pforzheim gibt es Unmut. Während die Stadt und der Enzkreis unter der 50er-Inzidenz liegen und der Einzelhandel dort öffnen darf, sieht das in den benachbarten Landkreisen Calw, Karlsruhe und Freudenstadt anders aus. Hier dürfte der Einzelhandel, Stand jetzt, lediglich "click and meet" anbieten, also Einkaufen mit Termin.

Die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald fordert deshalb vom Land einheitliche Regelungen für Öffnungen im Einzelhandel. Laut IHK führt eine von Inzidenzen abhängige Lockerung zu Wettbewerbsverzerrungen. Der zu erwartende Einkaufstourismus wäre auch der Eindämmung der Corona-Infektionszahlen nicht förderlich, so die IHK.

Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) kritisiert derweil die noch fehlende Landesverordnung. Die Stadt erreichten viele Anfragen von Gewerbetreibenden, die Klarheit wollen, ob sie ihre Geschäfte öffnen dürfen.

Einzelhändlerin hat Respekt vor steigenden Zahlen

In Pforzheim bereitet sich Michaela Lenk auf die Öffnung ihres Geschäftes vor. Sie packt die Ware aus, hat die Räume extra nochmal streichen lassen, damit die Kunden es schön haben. Trotzdem blickt sie kritisch auf die Inzidenzen. Pforzheim liegt zwar unter der 50er-Grenze, allerdings lag die Inzidenz Anfang Februar noch bei über 100.

Michaela Lenk, Einzelhändlerin aus Pforzheim, freut sich darauf, am Montag ihren Laden öffnen zu dürfen. SWR