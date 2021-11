Landkreis weitet Impfangebot deutlich aus

Im Landkreis Rastatt wird das Corona-Impfangebot in den kommenden Tagen massiv erweitert. Neben der bestehenden Impfambulanz in Rastatt wird es nach Angaben der Behörde zwei weitere Ambulanzen in Bühl und Gaggenau geben.

Die Impfambulanzen befinden sich neben dem Rossi-Haus in Rastatt, in der Reblandhalle in Bühl-Altschweier, sowie in der Kulturhalle in Gaggenau-Bad Rotenfels. Geplant ist, ab dem ersten Dezember pro Ambulanz täglich bis zu 450 Menschen zu impfen. Die Termine hierfür können ab Dienstag unter anderem über die Homepage des Landkreises Rastatt gebucht werden. Es sollen aber auch mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Die Lage am Klinikum Mittelbaden ist weiterhin angespannt. Die Intensivstation arbeitet an der Kapazitätsgrenze.