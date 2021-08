Der Landkreis Rastatt will am Dienstag die Stelle des Landrates neu ausschreiben. Dazu trifft sich am Nachmittag der Wahlausschuss. Nach dem Tod von Landrat Toni Huber Ende Mai war die Position vakant geworden. Der neue Landrat soll dem Vernehmen nach am 12. Oktober gewählt werden. Offizielle Bewerber gibt es bisher noch nicht.