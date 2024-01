Landkreis Rastatt muss aushelfen: Millionendefizit beim Klinikum Mittelbaden

per Mail teilen

Das Klinikum Mittelbaden steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden müssen Millionen Euro zusätzlich bezahlen.

Das Klinikum Mittelbaden braucht zusätzliches Geld. Der Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden sind Gesellschafter und müssen Millionenbeträge zuschießen. Damit das Klinikum zahlungsfähig bleibt, müssen die Gesellschafter kurzfristig 5,7 Millionen Euro zuschießen.

Finanzielle Lage im Klinikum Mittelbaden schwierig

Mit dem Haushaltsloch hat sich am Dienstag der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags beschäftigt. In der Sitzung wurde bekannt, dass das Klinikum im Herbst die Stuttgarter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BW beauftragt hatten. Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) hatten zuerst berichtet.

Die Erkenntnisse der Wirtschaftsprüfer sind verheerend. Das Klinikum braucht demnach dringend Geld. Direkt nach Verabschiedung des Kreis-Haushalts Anfang Februar soll die Finanzhilfe von 5,7 Millionen Euro fließen und den Verlust aus dem letzten Jahr ausgleichen.

18 Millionen Euro um das Klinikum zu retten

Doch das wird nicht reichen. Der Landkreis wird einen Kredit für Betriebsmittel in einen Zuschuss umwandeln: Das bedeutet nochmal sechs Millionen Euro mehr für das Klinikum Mittelbaden.

Außerdem muss der Landkreis Rastatt das Unternehmen mit einem Darlehen von weiteren sechs Millionen Euro unterstützen. Nur so kann die Zahlungslücke von rund sieben Millionen Euro bis Ende des Jahres gestopft werden. Das bedeutet, kurzfristig schießt der Landkreis Rastatt dem Klinikum fast 18 Millionen Euro zu.

Auch 2024 wird ein Minusgeschäft für das Klinikum Mittelbaden

Die Klinikleitung rechnet, laut Bericht, für das laufende Jahr mit einem Defizit von zehn Millionen Euro . Das könnte noch höher ausfallen, wenn die geplanten Einsparungen von elf Millionen Euro nicht umgesetzt werden. Die Wirtschaftsprüfer gehen von einem noch größeren Defizit aus. Die Klinik äußert sich bislang noch nicht zu den Zahlen.

Standorte in Baden-Baden, Bühl und Rastatt sollen sparen

Die finanziellen Schwierigkeiten des Klinikum Mittelbaden sind lange bekannt. Im Oktober 2023 stellte das Klinikum verschiedene Maßnahmen vor, um Geld einzusparen und das erwartete Defizit im Jahr 2024 zu halbieren. So sollen sich die verschiedenen Standorte spezialisieren, bis das Zentralklinikum in Rastatt in etwa 10 Jahren fertig gebaut ist.

Neben den schon geplanten Maßnahmen soll eine Unternehmensberatung weiteres Einsparpotential suchen. Das Gutachten der Wirtschaftsprüfer deckte auch auf, dass die Klinik zu wenig auf Fördermittel aus dem Land zurück greift. Ein effizientes Management der Fördermittel könne schon Abhilfe schaffen.