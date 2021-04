per Mail teilen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe nimmt an einem Pilotprojekt des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zur Verbesserung der Sammlung von Elektroaltgeräten teil. Im Landkreis Karlsruhe wird an vier ausgewählten Wertstoffhöfen getestet, ob durch verschiedene Anreize und Maßnahmen mehr Elektroaltgeräte erfasst und damit recycelt werden können. So soll zum Beispiel ein Bonusystem getestet werden, welches das häufige Abgeben von Altgeräten belohnt.