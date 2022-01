Landkreis Karlsruhe will Haushalt beschließen

Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe will am Donnerstag in Hambrücken den Haushalt für das laufende Jahr verabschieden. Gegenüber dem im November eingebrachten Haushaltsentwurf wird sich der Schuldenstand dank höherer Steuereinnahmen bis Jahresende um gut 5 Millionen auf 72,6 Millionen Euro verringern. Die Gemeinden im Landkreis Karlsruhe sollen weiter entlastet werden, indem die Kreisumlage um einen Prozentpunkt sinkt. Insgesamt sind bei einem Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro gut 48 Millionen für Investitionen vorgesehen. Knapp 14 Millionen fließen im laufenden Jahr in die Neugestaltung des Landratsamtsareals in Karlsruhe, unter anderem in den Abriss des Langbaus. 12 Millionen Euro sind für die Sanierung von Schulen eingeplant, weitere 12 Millionen für die Erneuerung der Straßenmeistereien in Bruchsal und Ettlingen sowie knapp 4 Millionen für den zweigleisigen Ausbau der S-Bahnstrecke Karlsruhe-Bretten.