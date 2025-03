Der Vogelpark in Hambrücken ist zum zweiten Mal negativ auf die Geflügelpest getestet worden. Der Landkreis Karlsruhe ist damit offiziell wieder frei von Vogelgrippe.

Der Landkreis Karlsruhe ist wieder frei von Vogelgrippe. Das hat das Landratsamt Karlsruhe bekannt gegeben. Eine zweite Freitestung im Tierpark Hambrücken habe ein negatives Ergebnis erbracht, sodass die Sperrmaßnahmen gestern aufgehoben worden seien.

Keine Stallpflicht für Geflügel seit Anfang März

Das Landratsamt Karlsruhe hob bereits zum 1. März die Stallpflicht für Geflügel für die Gemeinden Forst und Hambrücken im Landkreis Karlsruhe auf. Seitdem müssen Vögel sowie anderes Geflügel nicht mehr in geschlossenen Ställen gehalten werden. Außerdem sind in beiden Gemeinden wieder Geflügelausstellungen und -märkte erlaubt. Das Landratsamt hatte die Maßnahmen wegen der Geflügelpest verhängt.

Geflügelpest oder Vogelgrippe Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, wird durch verschiedene Subtypen des Influenza A-Virus verursacht. Sie ist der Tiermedizin seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und befällt bevorzugt Hühner und Puten, aber auch Wassergeflügel wie Enten und Gänse. Die Geflügelpest oder Vogelgrippe kann bei Einschleppung in Nutzgeflügelbestände hohe Verluste verursachen und erfordert deshalb frühzeitig Maßnahmen. Genauere Informationen stellt das Friedrich-Loeffler-Institut zur Verfügung. Als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit widmet sich das Institut insbesondere der Gesundheit lebensmittelliefernder Tiere.

Keine Fälle von Geflügelpest mehr gefunden

Grund für die Aufhebung der Stallpflicht war nach Angaben des Veterinäramtes, dass bei bisherigen Untersuchungen keine Fälle von Geflügelpest mehr nachgewiesen wurden. Bisher deshalb, weil das Geflügel jeweils zweimal getestet werden muss. Die beiden Parks in Forst waren bereits durchgetestet und haben seit Anfang März für Besucherinnen und Besucher wieder geöffnet. Die zweite Testung in Hambrücken stand noch aus.

Sperrmaßnahmen auch im Vogelpark Hambrücken aufgehoben

Jetzt ist auch die zweite Testung im Vogelpark Hambrücken negativ ausgefallen, wie das Landratsamt Karlsruhe am Dienstag auf SWR-Nachfrage mitteilte. Dort sind die Sperrmaßnahmen seit Montag aufgehoben. Voraussichtlich kommendes Wochenende soll der Vogelpark wieder geöffnet werden. Zuvor waren Teile um den See gesperrt. Die drei Tierparks in Forst und Hambrücken liegen nur rund fünf Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.

Hunderte Tiere im Kreis Karlsruhe wegen Vogelgrippe gekeult

Im Dezember mussten wegen Fällen von Geflügelpest mehr als 100 Vögel in Forst und Hambrücken gekeult werden – darunter 200 Tiere in Hambrücken und 133 in Forst. Dabei handelte es sich um Geflügel wie Gänse, Enten, Fasane und Pfaue. Es waren die ersten bekannten Fälle in Baden-Württemberg.