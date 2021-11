Der Landkreis Karlsruhe baut eigene Corona-Impfteams auf. Sie sollen an den vier regionalen Impfstützpunkten in Bretten, Bruchsal, Graben-Neudorf und Ettlingen zum Einsatz kommen. Außerdem wird es zusätzlich Impftermine in verschiedenen Kreis-Gemeinden geben. Auf diese Weise können, so der Landkreis, rund 10.000 kommunale Impfungen pro Woche angeboten werden. Das entspricht in etwa der Leistung der früheren Impfzentren.