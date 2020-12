Der Landkreis Karlsruhe gibt weitere, umfangreiche Sanierungsarbeiten an Schulen in Auftrag. Nach einem Beschluss des Kreistags fließen 1,5 Millionen Euro in neue Installationen und Fachräume im gewerblichen Bildungszentrum in Bruchsal. In der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee und der Ludwig-Gutmann-Schule in Karlsbad werdne neue Heizungsanlagen eingebaut, dafür werden insgesamt ebenfalls eineinhalb Millionen zur Verfügung gestellt. Für einen Teilabschnitt des Neubaus der Albert-Einstein-Schule in Ettlingen fließen rund 620.000 Euro.