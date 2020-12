per Mail teilen

Krankenhäuser, Bildung und Kreisverwaltung - in diesen Bereichen will der Kreis Calw im kommenden Jahr mehrere Millionen Euro investieren. Im Haushalt, der am Montagabend verabschiedet wurde sind jeweils fünf Millionen Euro für die Erweiterung des Landratsamtes und den Straßenbau vorgesehen, fast drei Millionen für die digitale Ausstattung der Schulen. Eine erhöhte Kreisumlage soll viereinhalb Millionen Euro mehr Einnahmen bringen. Insgesamt umfasst der Kreisetat rund 205 Millionen Euro.