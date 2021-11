Landkreis und Gemeinde kritisieren mangelnde Impfstofflieferung

Im Kreis Calw gibt es nach Angaben des Landratsamts derzeit zu wenig Corona-Impfstoff. Ein Termin den Impfmobils am Freitag in Hirsau wurde deshalb abgesagt. Bereits am Donnerstag musste der Kreis Calw nach eigenen Angaben zwei Termine des Impfmobils streichen. Der Grund: Es gibt aktuell zu wenig Impfstoff - nicht nur von Biontech. Auch andere Impfstoffe seien nicht verfügbar gewesen. Man habe deshalb Kontakt mit Sozialminister Lucha gehabt. Das Ergebnis: Die Impfstofflieferungen des Bundes stocken aktuell. Auch andere Kreise in Baden-Württemberg hätten Probleme, Impfstoff zu bekommen, so das Calwer Landratsamt. In Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) müssen eigenen Angaben zufolge ebenfalls Spontan-Impfaktionen am Freitag und am Montag abgesagt werden, da kein Impfstoff verfügbar ist.