per Mail teilen

Im Prozess gegen einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) in Calw hat das Landgericht Leipzig den Angeklagten zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sprach den suspendierten Soldaten am Freitag wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz schuldig. Bei einer Durchsuchung auf dem Grundstück des Oberstabsfeldwebels in Nordsachsen waren unter anderem ein Sturmgewehr, zwei Kilogramm Sprengstoff und mehrere tausend Schuss Munition gefunden worden. Auch diverse NS-Devotionalien wurden entdeckt.