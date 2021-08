Die baden-württembergische Landesregierung fördert den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. In Pforzheim profitiert das Siloah Klinikum und in Karlsruhe das Forschungszentrum Informatik FZI von der Förderung. Am Siloah-Klinikum in Pforzheim wird künstliche Intelligenz zur Früherkennung von Prostatakrebs eingesetzt. Mithilfe einer KI-Auswertung und eines Ultraschalls können bei Männern auffällige Bereiche schneller erkannt werden. Für das Projekt "Männergesundheit im Nordschwarzwald" gibt es rund 320.000 Euro vom Land. Das FZI in Karlsruhe arbeitet zusammen mit der Diakonie Baden an einem Projekt, dass Mithilfe von künstlicher Intelligenz und dem Messen von Hirnströmen Demenz früher erkennt, damit entsprechende Behandlungsstrategien angepasst werden können. Das Projekt wird mit 650.000 Euro gefördert.