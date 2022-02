Rund 2,4 Millionen Euro Landesmittel für Trinkwasserversorgung

Die Stadtwerke Bad Wildbad erhalten für den Einbau einer Ultrafiltrationsanlage am Wasserwerk Enzklösterle vom Land einen Zuschuss in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro. Mit dieser Maßnahme soll die Wasseraufbereitung des Rohwassers verbessert werden, teilte das Umweltministerium mit. Zuvor hatte ein Strukturgutachten festgestellt, dass die bisherige Aufbereitung am Wasserwerk Enzklösterle den Anforderungen an die Trinkwasserbeschaffenheit nicht mehr genügt. In der Vergangenheit ist es bei Starkregen zu mikrobiellen Verunreinigungen der Quellen gekommen.