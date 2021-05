Die Badische Landesbühne Bruchsal will ihren Theatersommer in diesem Jahr auf zwei Monate verlängern. Wie das Theater mitteilt, sollen die Aufführungen statt wie bisher an zehn Tagen im Schlosspark, nun vom 3. Juni bis zum 25. Juli auf einer Freilichtbühne am Exil Theater gespielt werden. Die Landesbühne bereitet derzeit drei neue Inszenierungen vor. Auch wenn noch nicht endgültig feststeht, ob tatsächlich gespielt werden darf, ist Intendant Carsten Ramm optimistisch, dass es bald wieder Theater vor Publikum geben wird.