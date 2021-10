Ehemaliger Landesbischof Ulrich Fischer gestorben

Der frühere badische evangelische Landesbischof Ulrich Fischer ist tot. Er starb am Mittwochabend im Alter von 71 Jahren, wie die badische Landeskirche in Karlsruhe mitteilte.

Als Landesbischof repräsentierte Ulrich Fischer von 1998 bis 2014 rund 1,25 Millionen Protestanten in Baden. Im Ruhestand lebte er gemeinsam mit seiner Frau auf dem Pferdehof einer seiner drei Töchter und deren Familie.

Große Anerkennung für ehemaligen Landesbischof

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Heinrich Bedford-Strohm würdigte Fischer als ideenreichen und tatkräftigen Theologen. "Ich habe Ulrich Fischer immer als einen Menschen mit großer Glaubensfreude erlebt", schrieb Bedford-Strohm am Donnerstag in einem Kondolenzbrief an Fischers Nachfolger in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh. "Dadurch war der Mensch Fischer ein echter Menschenfischer." Cornelius-Bundschuh erklärte, sein Vorgänger habe mit klarem Blick für die aktuellen Herausforderungen und aus einem tiefen Vertrauen in die Zukunft die badische Landeskirche nachhaltig geprägt.

"Das Gottvertrauen von Ulrich Fischer hat viele Menschen, Gremien und Gemeinden ermutigt und im Glauben gestärkt."

Leben für die Kirche in Baden

Der am 11. Februar 1949 geborene Fischer stand nach dem Studium der Theologie in Göttingen und Heidelberg in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) erstmals auf der Kanzel. Er hat mehr als 1.000 Predigten gehalten. Zehn Jahre war Fischer bis 1989 Pfarrer in Heidelberg-Kirchheim. Von 1989 bis 1995 war Fischer Landesjugendpfarrer in Baden, bis 1998 dann Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Mannheim. Er war Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und unter anderem auch Vorsitzender des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen.

"Wer dem früheren badischen Landesbischof begegnen durfte, konnte ihn stets als heitere und den Menschen zugewandte Persönlichkeit erleben."

Nach schwerer Krankheit verstorben

Kurz vor seinem 70. Geburtstag im Februar 2019 wurde bei dem Theologen ein Hirntumor diagnostiziert. "Wer die christliche Hoffnung in sich trägt, kann leichter mit dem Leben und dem Tod umgehen", sagte Fischer über seine Erkrankung in einem Interview.