Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, wird im nächsten Jahr in den Ruhestand treten. Dies hat der Landesbischof am Mittwoch dem Landeskirchenrat mitgeteilt.

Der Landesbischof verzichtet ab 31. März 2022 aus persönlichen Gründen auf sein Amt: „Ich werde im kommenden Jahr 65 Jahre alt und möchte dann mehr Zeit für meine Familie haben“, erklärte Cornelius-Bundschuh in einer Mitteilung. Großes Bedauern aus der Landessynode Bis dahin sei die akute Phase der Corona-Pandemie beendet. "Die anstehenden Veränderungsprozesse in unserer Kirche sind auf einen guten Weg gebracht", sagte der Landesbischof. Synodalpräsident Axel Wermke äußerte Bedauern. Die Amtszeit des Landesbischofs sei geprägt von einem sehr vertrauensvollen Miteinander in der Kirchenleitung. Der Landesbischof habe wichtige Weichen gestellt und bereite die Basis für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung unserer Landeskirche vor. Die Landessynode will auf ihrer Frühjahrstagung im April dieses Jahres die Bischofswahlkommission einsetzen. Jochen Cornelius-Bundschuh ist seit Juni 2014 Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden. Cornelius-Bundschuh ist verheiratet und hat drei Kinder.