Die erste Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden, Heike Springhart, zieht nach den ersten 100 Tagen im Amt eine Bilanz.

Eines der zentralen Themen ist laut Springhart unter anderem die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Kirche. Sie spiele eine große Rolle und liege auch in der Verantwortung der Kirche, so Heike Springhart. Deswegen soll es eine Aufarbeitungskommission der vier Südkirchen geben, bei denen unabhängige Experten und auch Betroffene eingesetzt werden sollen. Ein Entwurf liege bereits vor und im Laufe des Jahres sollen Gespräche stattfinden, wie es weitergeht.

Mitgliederschwund eine große Herausforderung

Auch wie man dem Mitgliederschwund entgegnen möchte und wie die Kirche sich in der Zukunft präsentieren will, seien aktuelle Herausforderungen. "Dieses Amt auszufüllen und der Kirche ein Gesicht zu geben, ist für mich ein Privileg" so die Landesbischöfin. Der Fokus liege jetzt auf der Ökumenischen Vollversammlung in Karlsruhe Anfang September.