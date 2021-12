per Mail teilen

Über Weihnachten soll es auch Gottesdienste ohne 2G oder 2G-Plus-Regeln geben. Die neu gewählte Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden, Heike Springhart, steht hinter der Entscheidung.

Während im Einzelhandel oder in der Gastronomie strenge Auflagen gelten, bleibt die Kirche zum Teil offen für alle. In der evangelischen Landeskirche in Baden gibt es neben 2G-Weihnachtsgottesdiensten auch Gottesdienste, die jeder besuchen kann - egal ob geimpft, geboostert, genesen oder ungeimpft.

Anders als in Rheinland-Pfalz, wo für die Kirchen mindestens die 3G-Regel gilt, steht es den Kirchen in Baden-Württemberg nämlich frei, ob sie Besucher ohne Test und Impfung von den Gottesdiensten ausschließen. Wegen der Corona-Pandemie und der Ausbreitung der Omikron-Variante stößt diese Entscheidung auch auf Kritik. Die künftige Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden, Heike Springhart, sieht das jedoch anders.

Kirche zu Weihnachten mit besonderer Rolle

Gerade zu Weihnachten nehme die Kirche eine besondere Rolle ein. Für viele Menschen, die eine schwierige Zeit durchmachen, sei der Glaube ein wichtiger Zufluchtsort. Gerade ältere alleinstehende Menschen, die vielleicht schon an der Schwelle zur Demenz stehen, hätten jedoch Schwierigkeiten, die aktuelle Situation zu erfassen, so die designierte Landesbischöfin.

Diese Leute wolle man nicht wegen eines fehlenden Tests oder Impfzertifikats an der Kirchentür abweisen. Deshalb ist es laut Springhart wichtig, dass es auch Weihnachtsgottesdienste gibt, die für jeden zugänglich sind, auch für Ungeimpfte.

"Die seelische Not ist unglaublich groß. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen beizustehen."

Niederschwelliges Angebot geplant

Es werde daher ein niederschwelliges Angebot geben. Gottesdienste sollen unter freiem Himmel oder in den Kirchen stattfinden. Die Abstands- und Hygieneregeln würden dabei stets eingehalten. Auch eine Kontaktnachverfolgung wird es geben.

"Es sagt ja niemand bei uns, dass grundsätzlich alles offen sein muss. Es muss aber auch Angebote geben für die, die woanders nicht reinkommen."

Die Einhaltung der Regeln soll von Ordnern überwacht werden, so Heike Springhart. Ergänzt werden soll das Angebot außerdem um Onlinegottesdienste. Zusätzlich wird es auch Veranstaltungen mit 2G- oder 2G Plus-Regeln geben.

Corona bereitet Kirchen Sorge

Auch wenn Springhart, die aktuell Pfarrerin in der Johannesgemeinde in Pforzheim ist, die Entscheidung auch Gottesdienste ohne Zugangsbeschränkungen zu veranstalten, für richtig hält, bereitet ihr die aktuelle Lage Sorgen. In einigen Freikirchen kam es während der Pandemie schon zu größeren Corona-Ausbrüchen.

Springhart ist es daher wichtig zu betonen, dass die Kirchen nicht sorglos mit ihrer Verantwortung umgehen. Wo viele Menschen zusammenkommen, müsse man natürlich dementsprechende Vorkehrungen treffen. Trotzdem ist es laut Landesbischöfin Heike Springhart wichtig, in der Kirche niemanden auszuschließen.

