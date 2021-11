Evangelische Landesbischöfe rufen zum Impfen auf

Die Landesbischöfe der beiden evangelischen Kirchen in Baden und Württemberg rufen gemeinsam dazu auf, sich impfen zu lassen. Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und sein württembergischer Amtskollege Frank Otfried July appellieren an die Solidarität der Menschen mit den gefährdeten Gruppen. Dabei sehen die Bischöfe eine besondere Verantwortung bei Menschen, die beruflich mit gefährdeten Menschen zu tun haben. Mit einer höheren Impfquote könnten besonders verletzliche Gruppen geschützt werden. Nur so könne verhindert werden, dass viele Menschen vor Angst immer mehr in Einsamkeit und Depression gerieten. Eine allgemeine Impfpflicht halten die Bischöfe in der derzeitigen Situation jedoch nicht für zielführend.