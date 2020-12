per Mail teilen

Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat zwei Karlsruher Verkehrskonzepte für ihre Ideen zur Mobilitätswende ausgezeichnet. Die Landesauszeichnung "Wir machen Mobilitätswende" geht unter anderem an den Shuttleservice MyShuttle und die Verkehrs-App Regiomove. MyShuttle ist ein Shuttleservice auf Abruf. Über die App des Karlsruher Verkehrsverbundes KVV lässt sich eine Art Elektro-Taxi buchen. Das Angebot ist in den Tarif des KVV eingebunden und damit nicht teurer als Straßenbahnen. Bisher fahren die MyShuttle-Autos in Ettlingen, Ettlingenweier, Spessart, Marxzell, Dettenheim und Graben-Neudorf. Die App Regiomove bietet eine Komplettlösung für den Nahverkehr. Sie kombiniert alle verfügbaren Verkehrsmittel und übernimmt Navigation, Buchung und Zahlung aller Fahrten. Als Preis erhalten die Entwickler hinter den Konzepten ein individuelles Paket, um ihre Projekte weiter zu fördern.