Das Land Baden-Württemberg investiert nach eigener Aussage insgesamt 50 Millionen Euro in die Erforschung von Technologien. Mit dem Geld sollen das Karlsruher Institut für Technologie und die Universität Stuttgart neue Impulse setzen, um die Innovationsfähigkeit in der Automobil- und Maschinenbaubranche zu stärken. Man sei Innovationsspitzenreiter, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einer Pressemitteilung.