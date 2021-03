per Mail teilen

Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium fördert fünf sogenannte Reallabore im Land mit insgesamt sechs Millionen Euro. Auch das Reallabor "Karla" des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) wird unterstützt. Reallabore sind Forschungsprojekte, in denen neue Technologien oder Experimente in der Realität ausprobiert werden. Das KIT Reallabor "Karla" bewertet und begleitet die Karlsruher Klimaschutzmaßnahmen. Ziel sei es, eine globale Herausforderung wie den Klimawandel mit dem alltäglichen Handeln zu verbinden und in geeignete Maßnahmen vor Ort zu übersetzen, sagte KIT-Präsident Holger Hanselka. Für diese Forschung erhält das Kit vom Land eine Förderung von 1,1 Millionen Euro.