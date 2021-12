Das Land investiert erneut rund 2,5 Millionen Euro in den Breitbandausbau in den Landkreisen Karlsruhe und Calw. Das teilte das Innenministerium heute mit. Mit den neuen Förderbescheiden können wieder wichtige Breitbandprojekte in den Landkreisen und Kommunen realisiert werden, erklärte Innenminister Strobl (CDU). Gerade für ein Technologieland wie Baden-Württemberg sei es ausgesprochen wichtig, dass jeder Ort im Land an das schnelle Internet angebunden sei.