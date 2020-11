Das Land Baden-Württemberg will den Bau eines Dokumentationszentrums am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Kislau in Bad Schönborn im Landkreis Karlsruhe fördern. Bezuschusst wird das Projekt mit bis zu 750.000 Euro.

Das Projekt-Team Lernort Zivilcourage & Widerstand in Bad Schönborn nimmt den Förderbescheid des Landes mit gemischten Gefühlen auf. Einerseits bewilligte das Land nur etwa die Hälfte der beantragten Mittel. So fehlen für den Bau eines Dokumentationszentrums noch mehr als eine Million Euro, die der Verein nun durch Spenden aufbringen muss. Zudem habe das Land die Förderung auch an die Bedingung geknüpft, dass es nur so viel hinzugibt, wie Spenden eingesammelt werden können. Also möglicherweise auch eine niedrigere Summe. Verein will Spenden sammeln Andererseits hat der Trägerverein mit der festen Förderzusage nun bessere Chancen, Spender zu gewinnen. Die Finanzierung sei nun eine große Herausforderung, so der Verein gegenüber dem SWR, und das Projekt sei unter den jetzigen Bedingungen so schnell nicht zu verwirklichen.