In Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr. In der vergangenen Nacht ist ein Brand in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb ausgebrochen. Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Betrieb in Waghäusel-Kirrlach gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr trat bereits dichter Qualm aus dem Gebäude. Die Lagerhalle stand Angaben der Feuerwehr zufolge kurze Zeit später komplett in Flammen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Löscharbeiten dauern noch an. Aktuell sind über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Informationen der Polizei niemand.