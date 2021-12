Lage am Städtischen Klinikum weiter angespannt

Die Belegung von Intensivbetten durch Covid-Patienten hat am Freitag in Baden-Württemberg den bisherigen Höchststand erreicht. Auch die Lage im Städtischen Klinikum Karlsruhe sei weiterhin angespannt. Im Städtischen Klinikum ist derzeit kein einziges Intensivbett mehr frei. Knapp 30 Prozent der verfügbaren Betten mussten hier wegen Personalmangels gesperrt werden. 199 Mitarbeitende fallen durch Krankheit, Quarantäne oder Beschäftigungsverbot aus. Laut Klinikleitung fanden zahlreiche Personalverschiebungen statt. Weiterhin halfen 17 auszubildende Notfallsanitäter vergangene Woche in einem Pilotprojekt in Krankenhäusern in der Region aus. Sie sollen, wenn sich die Lage weiter verschärft, erneut zum Einsatz kommen.