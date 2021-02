per Mail teilen

Die Corona-Situation am Städtischen Klinikum Karlsruhe hat sich in den vergangenen Tagen weiter entspannt. Dennoch warnen Verantwortliche vor zu frühen Lockerungen des Lockdowns.

Die Zahl der Covid-Patienten sei seit dem Jahreswechsel auf der Normalstation deutlich zurückgegangen, so das Klinikum. Auf der Covid-Intensivstation sei sie zwar nach wie vor hoch, aber beherrschbar. Derzeit werden insgesamt in Karlsruhe am Klinikum 31 Corona-Patienten behandelt.

"Wir haben weiterhin eine hohe Belastung, wir sind in der Pandemiestufe 3, aber in den vergangenen drei Wochen sind die Fälle signifikant zurückgegangen - das stimmt mich optimistisch!" Michael Geißler, Medizinischer Geschäftsführer Klinikum Karlsruhe

Klinikleitung: Inzidenzwerte müssen weiter sinken

Die Situation auf der Intensivstation werde sich weiter spürbar verbessern. Man sei jetzt wieder in der Lage, zuletzt aufgeschobene Operationen langsam abzuarbeiten. Allerdings warnt der Medizinische Geschäftsführer Michael Geißler vor zu frühen Lockerungen – die Inzidenzwerte müssten weiter deutlich unter 25 sinken, um gefahrlos zu lockern und Corona-Mutationen keinen Raum zu bieten. Durch eine zu frühe Öffnung, könnte das bisher Erreichte leicht verspielt werden, so Geißler.

Impfstoff-Boom im Frühjahr wird kommen

Im März rechnet der Klinikchef mit einer deutlich höheren Verfügbarkeit von Impfstoff, sodass auch das Impfen in den Zentren und mit den Mobilen Teams schneller vorangeht. Man könne das Verpasste der vergangenen Monate zwar nicht aufholen, aber es sei realistisch, dass für alle eine Impfung bis Frühherbst möglich sein wird. Es werde ein Stresstest für die Impfzentren. Man werde die ab März erwarteten großen Mengen an Impfstoff dennoch verarbeiten können.