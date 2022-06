per Mail teilen

Die meisten Motorräder verursachen laut einer Studie des baden-württembergischen Verkehrsministeriums deutlich mehr Lärm als Autos. Zu den motorradreichsten Strecken in der Region zählen demnach die Schwarzwaldhochstraße B500, die B294 zwischen Pforzheim und Freudenstadt sowie die L78 in Richtung Gernsbach. Auf 100 Strecken im Land wurden Lautstärke und Anzahl vorbeifahrender Fahrzeuge ermittelt. Jedes dritte Motorrad war so laut wie eine Kreissäge.