Länderübergreifender Sicherheitstag der Polizei

Am länderübergreifenden Sicherheitstag der Polizei nahmen am Wochenende in der Region mehr als 500 Einsatzkräfte teil. Mit Kontrollen und Präventionsmaßnahmen wie Infoständen wollte die Polizei verstärkt Präsenz zeigen. Schwerpunkte des Polizeipräsidiums Pforzheim waren die Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität, Kontrollen im Straßenverkehr und im Bereich des Jugendschutzes. Bei den Verkehrskontrollen wurden acht Autofahrer angezeigt, wegen fehlendem Führerschein bzw. Alkohol am Steuer. Außerdem entdeckten die Beamten 85 Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel wegen Handynutzung während der Fahrt oder fahren ohne Gurt. Auch im Bereich Rastatt/Baden-Baden waren viele Polizisten unterwegs, zum Beispiel an der Rastanlage Bühl auf der A5 oder am Grenzübergang Wintersdorf. Auch Gaststätten und Bordelle wurden überprüft. In Einkaufsmärkten informierten die Beamten unter anderem über Betrugsmaschen.